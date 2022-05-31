Экс-владелец «Смешных цен» получил условный срок за преднамеренное банкротство

Бывший владелец сети магазинов одежды «Смешные цены» Мушфиг Абдуллаев выслушал свой приговор. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве, сообщили в пресс-службе Приволжского районного суда Казани.

Приговор Абдуллаев выслушал накануне. Свою вину мужчина признал. Его приговорили к двум годам условно.

Напомним, что дело бизнесмена-банкрота начало тянуться с 2000 года. Тогда мужчина открыл в Казани сеть магазинов «Смешные цены» и взял для этого несколько кредитов. Несколько лет бизнес шел хорошо, однако в 2015 году Абдуллаев прогорел. Якобы из-за скачка доллара его магазины понесли большие убытки, и он не смог выплачивать кредиты.

Чтобы хоть как-то остаться на плаву, бизнесмен продал свою сеть магазинов. Однако сделка была признана недействительной. Следствие было уверено, что Абдуллаев сделал это намеренно, чтобы ухудшить свое финансовое состояние перед кредиторами.

Общую сумму ущерба оценили в 150 млн рублей, в числе потерпевших оказались три крупных банка.