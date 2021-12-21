Как «смешные цены» выросли в долг на 155 млн: в Казани судят хозяина магазинов одежды

Дело о преднамеренном банкротстве казанского бизнесмена, владельца сети магазинов «Смешные цены» Мушфига Абдуллаева рассматривает Приволжский районный суд Казани. Ущерб следствие оценило почти на 155 млн рублей, именно эти деньги предприниматель задолжал своим кредиторам. В числе потерпевших оказались три крупных банка.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

По версии следствия, в начале 2000-х годов Абдуллаев открыл в Казани сеть магазинов одежды. На развитие своего бизнеса мужчина взял несколько кредитов. По началу дела предпринимателя шли в гору, однако позже у него начались трудности. Чтобы покрыть предыдущий кредит, Абдуллаеву нужно было взять уже новый, однако банки стали ему отказывать в кредитах.

«Все мои проблемы начались в 2015 году, когда доллар начал подниматься. Банки стали отказывать в кредитах, помимо этого, они стали повышать кредитную ставку. А по тем кредитам, которые у меня уже были, банки не шли на уступки. Вот так и пошло по наклонной», – объясняет ситуацию Мушфиг Абдуллаев.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Дальше хуже – наступил кризис, все магазины были распроданы, что называется, с молотка. К примеру, торговый павильон, находящийся в одном из торговых центров в Казани, Абдуллаев продал другому бизнесмену за 60 млн рублей. Впоследствии сделка была признана недействительной. Следствие уверено, что мужчина сделал это намеренно, чтобы ухудшить свое финансовое положение перед кредиторами и признать себя банкротом.

Абдуллаеву было предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве и в отмывании денег. Свою вину мужчина полностью признал.

Сегодня на процессе адвокат подсудимого заявил о прекращении уголовного дела, ссылаясь на то, что истек срок давности преступления.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

«Хочу отметить, что по статье "Легализация или отмывание денежных средств" срок давности преступления истек. Мой подзащитный полностью признал вину. Он согласен с тем, чтобы прекратить уголовное преследование», – выступил с ходатайством адвокат подсудимого.

Какое решение примет суд станет известно совсем скоро. В ближайшее время Абдуллаев даст суду свои показания, после чего ему будет вынесен приговор.