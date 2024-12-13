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Происшествия 13 декабря 2024 11:04

Экс-управделами Минздрава РТ предстанет перед судом из-за падения льда с крыши на женщину

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Бывший управляющий делами Министерства здравоохранения РТ предстанет перед судом из-за падения льда с крыши на женщину

По версии следствия, 41-летний мужчина, несмотря на свои обязанности, не заключил очередной договор на выполнение работ по очистке от снега и льда крыши здания Министерства здравоохранения РТ на улице Горького в Казани.

«Татар-инофрм» рассказывал, что в результате в марте с крыши на проходившую мимо 39-летнюю женщину упал лед. Она получила серьезные травмы.

Экс-управделами Минздрава РТ обвиняют по статье «Халатность». Уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения.

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