Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Экс-управделами Минздрава РТ предстанет перед судом из-за падения льда с крыши на женщину
Бывший управляющий делами Министерства здравоохранения РТ предстанет перед судом из-за падения льда с крыши на женщину
По версии следствия, 41-летний мужчина, несмотря на свои обязанности, не заключил очередной договор на выполнение работ по очистке от снега и льда крыши здания Министерства здравоохранения РТ на улице Горького в Казани.
«Татар-инофрм» рассказывал, что в результате в марте с крыши на проходившую мимо 39-летнюю женщину упал лед. Она получила серьезные травмы.
Экс-управделами Минздрава РТ обвиняют по статье «Халатность». Уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников