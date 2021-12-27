Экс-тренер сборной России о возможном переходе Дзюбы в «Рубин»: Это всего лишь пиар-ход

Все слухи, которые связаны с возможным трансфером Артема Дзюбы в «Рубин», это не более чем пиар-ход. Таким мнением поделился экс-тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец, пишет Sport24.

«Все вбросы о нем по типу перехода в „Рубин“ — пиар-ход, рассчитанный на определенный круг лиц, к которому я не отношусь. Спроса на него как на игрока я не вижу. То он хочет играть в сборной, то не хочет. То хочет мириться с Карпиным, то нет. Это несерьезно», — сказал Бышовец.

Напомним, что контракт 33-летнего Артема Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В последнее время слухи связывают его с переходом в казанский «Рубин».