Экс-тренер «Салавата Юлаева» возглавил молодежную сборную Финляндии по хоккею

Бывший финский тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся возглавил молодежную сборную своей страны. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Отмечается, что соглашение 42-летнего специалиста с финской федерацией рассчитано на два года.

Напомним, что Лямся последние пять сезонов работал в уфимском «Салавате Юлаеве».

Стоит отметить, что изначально новым наставником финской «молодежки» был назанчен Кари Ялонен. Но чуть позже тренер отказался от своего поста и возглавил сборную Чехии.

В минувшем сезоне «Салават Юлаев» под руководством Лямсы дошел до полуфинала Восточной конференции, где уступил челябинскому «Трактору» (2:4).

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