Экс-тренер «Рубина» о Дзюбе: Для казанской команды это отличный вариант

Артем Дзюба — отличный вариант усиления для «Рубина». Он сможет подстроиться под стиль игры казанцев, а когда выздоровеет Джордже Деспотович, они смогут создать отличную пару в нападении. Таким мнением с «РБК Спорт» поделился бывший тренер команды Ринат Билялетдинов.

«Для „Рубина“ Дзюба отличный вариант, под футбол команды подстроится, если будет нужно. Он хороший форвард, Хвича [Кварацхелия] будет с фланга забрасывать на него. А когда восстановится Деспотович, то они смогут создать хорошую связку в нападении. Если он приедет, то точно усилит команду», — считает специалист.

Напомним, что в последнее время в СМИ активно говорят о возможном переходе Артема Дзюбы в «Рубин». По некоторым сообщениям, казанцы уже провели переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера игрока. При этом питерцы хотят видеть у себя в команде форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало статью о целях «Рубина» на зимнее трансферное окно.