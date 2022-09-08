Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов оценил дебют Кварацхелии в Лиге Чемпионов

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил дебют Хвичи Кварацхелии в Лиге Чемпионов.

«Хвича в "Наполи" выдает максимум. В его успехе многое зависит от партнеров, конструкции игры, приоритетов команды. Мы видим, что "Наполи" стремится создавать для него благоприятные условия, чтобы он мог получить мяч на свободном пространстве и разогнаться. В принципе, в" Рубине" Хвиче тоже не мешали в этом плане — он точно так же втаскивал мяч в штрафную.

Но есть и подводный камень. ройдет немного времени, соперники начнут его изучать и находить решения для противодействия. Даже не топовые команды Италии обладают квалифицированной обороной. Этому аспекту в Серии А уделяется особое внимание. Так что Хвиче будет очень непросто сохранить нынешний уровень.

Теперь главный вопрос — как Хвича с этим совладает. Забраться на вершину проще, чем на ней удержаться» , — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

Напомним, в своем дебютном матче за «Наполи» в Лиге Чемпионов против «Ливерпуля» (4:1) Кварацхелия отметился голевой передачей.