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Спорт
8 сентября 2022  12:29

Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов оценил дебют Кварацхелии в Лиге Чемпионов

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Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил дебют Хвичи Кварацхелии в Лиге Чемпионов. 

«Хвича в "Наполи" выдает максимум. В его успехе многое зависит от партнеров, конструкции игры, приоритетов команды. Мы видим, что "Наполи" стремится создавать для него благоприятные условия, чтобы он мог получить мяч на свободном пространстве и разогнаться. В принципе, в" Рубине" Хвиче тоже не мешали в этом плане — он точно так же втаскивал мяч в штрафную. 

Но есть и подводный камень. ройдет немного времени, соперники начнут его изучать и находить решения для противодействия. Даже не топовые команды Италии обладают квалифицированной обороной. Этому аспекту в Серии А уделяется особое внимание. Так что Хвиче будет очень непросто сохранить нынешний уровень. 

Теперь главный вопрос — как Хвича с этим совладает. Забраться на вершину проще, чем на ней удержаться» , — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

Напомним, в своем дебютном матче за «Наполи» в Лиге Чемпионов против «Ливерпуля» (4:1) Кварацхелия отметился голевой передачей. 

#футбол #фк рубин #ринат билялетдинов #Хвича Кварацхелия
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