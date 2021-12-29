Экс-тренер «Локомотива» Семин: Дзюба пригодится «Рубину», он делает результат

Артем Дзюба — это игрок, который будет приносить пользу в любом клубе, где играет. В том числе он может помочь и казанскому «Рубину». Таким мнением с Sport24 поделился бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.

«Может ли Дзюба помочь „Рубину“? Такой игрок не может не пригодиться, он приносит результат», — отметил он.

Напомним, что в последнее время СМИ активно обсуждают тему возможного перехода Артема Дзюбы в «Рубин». По некоторым сообщениям, казанцы уже провели переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера игрока. При этом питерцы хотят видеть у себя в команде форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало статью о целях «Рубина» на зимнее трансферное окно.