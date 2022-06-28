Экс-тренер «Ак Барса» Кадейкин перешел в «Адмирал»

Бывший тренер «Ак Барса» Айрат Кадейкин вошел в тренерский штаб «Адмирала». Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Отмечается, что специалист в тренерском штабе главного тренера Леонида Тамбиева будет отвечать за атаку.

Напомним, Кадейкин провел в «Ак Барсе» шесть сезонов в качестве игрока, а также стал чемпионом России 1998 года. В качестве тренера наставник работал в казанском клубе, начиная с 2015 года.

Ранее стало известно, что «Тампа-Бэй» расторгнет контракт с экс-вратарем «Ак Барса» Амиром Мифтаховым.