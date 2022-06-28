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Спорт
28 июня 2022  12:15

Экс-тренер «Ак Барса» Кадейкин перешел в «Адмирал»

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Бывший тренер «Ак Барса» Айрат Кадейкин вошел в тренерский штаб «Адмирала». Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Отмечается, что специалист в тренерском штабе главного тренера Леонида Тамбиева будет отвечать за атаку. 

Напомним, Кадейкин провел в «Ак Барсе» шесть сезонов в качестве игрока, а также стал чемпионом России 1998 года. В качестве тренера наставник работал в казанском клубе, начиная с 2015 года.

Ранее стало известно, что «Тампа-Бэй» расторгнет контракт с экс-вратарем «Ак Барса» Амиром Мифтаховым.

#ХК Ак барс #кхл #хк адмирал #хоккей
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