«Еще один иждивенец»: экс-советник Рейгана заявил, что Украину нельзя пускать в НАТО

США не должны пускать Украину в НАТО ни в какой форме. Для американского народа это станет бременем. Об этом пишет старший научный сотрудник Института Катона, бывший спецпомощник Президента Рональда Рейгана Дуг Бендоу в своей статье для портала 19Fortyfive.

«Поскольку военный конфликт между Россией и Украиной все еще бушует, Киев ищет будущих военных союзников», – отмечает он.

Автор публикации напомнил, что после конфликта в Южной Осетии в 2008 году Вашингтон настаивал на том, чтобы НАТО пообещало Украине и Грузии возможное вступление в альянс даже несмотря на то, что европейцы ясно выразили свое несогласие на это. Бендоу считает, что начало российской спецоперации лишь подтвердило «постоянную нечестность» Запада в его обещаниях Киеву, также НАТО вынуждены были признать, что прямое столкновение с Россией из-за Украины не входит в круг их интересов.

По его словам, американский народ не поддерживает включение Украины в длинный список «оборонных иждивенцев», но после окончания конфликта с РФ европейские члены НАТО с высокой долей вероятности вернутся к привычной практике, снова перепоручив защиту своих интересов Вашингтону. И это, по мнению Бендоу, еще одна причина, по которой США должны отвергнуть идеи о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу в какой-либо форме.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным. На днях российский лидер объявил о частичной мобилизации.