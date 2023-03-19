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Экс-советник Пентагона: Еще до начала СВО Украина планировала конфликт с Россией
В Вашингтоне рассчитывали, что украинский Президент Владимир Зеленский инициирует прямой вооруженный конфликт с Россией. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает РИА Новости.
«Мы предполагали, что Украина возьмет инициативу в свои руки и нападет на так называемые самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, но этого не произошло, поскольку Путин это предотвратил», — сказал военный.
По его словам, украинская армия укреплялась специально для этой цели — для борьбы с Россией. Макгрегор считает неизбежным прямое столкновение России и Украины, если бы киевские власти начали активное наступление на ДНР и ЛНР, которые ВСУ и так обстреливали с 2014 года.
Военный резюмировал: начало спецоперации не стало сюрпризом для США, потому что Белый дом давно планировал этот конфликт. Об этом свидетельствует обучение бойцов ВСУ на территории западных стран.
В интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин» Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, не стоило ли начать спецоперацию еще в 2014 году, сказал, что Россия рассчитывала решить проблему Донбасса «мирным путем», но страны Запада «просто водили за нос» ее руководство.
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