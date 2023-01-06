Экс-советник главы Пентагона: Польша хочет захватить территории Западной Украины

Заявления польских политиков показывают их стремление аннексировать территории Западной Украины, что противоречит интересам НАТО. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает РИА Новости.

«Если внимательно следить за риторикой поляков, то можно заметить, что они говорят о расширении своей территории. <...> Они хотят вернуть контроль над потерянными землями», — заявил военный.

Он высказал мнение, что большинство стран альянса не поддержат эту инициативу, поскольку она противоречит его целям.

Поляки считают себя великой нацией и вспоминают, что 400 лет назад они были крупнейшим в Европе государством с сильнейшей армией, говорит Макгрегор. По его мнению, Варшава хочет вернуть былое величие при помощи возврата территорий, которые входили в Речь Посполитую, включая Западную Украину и даже Минск.

Военный также заявил, что со стратегической точки зрения действия Варшавы не самые благоразумные и адекватные, однако США и альянс ничего не делают, чтобы остановить вероятное вступление польских войск на Украину.

Ранее обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер заявила, что власти Польши планируют захватить Западную Украину и провести там референдум в мае.