Власти Польши планируют захватить Западную Украину и провести там референдум в мае. Об этом заявила обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер, передает РИА Новости.

«Диктатор Качиньский уже давно ведет подготовку к часу В, то есть к моменту, когда можно будет вернуть Восточные Кресы [части Галиции и Западной Украины], — пишет автор. — Результатом первого этапа этого плана стало то, что Варшава уже полностью политически и финансово контролирует киевское правительство. Вторым этапом является подготовка поляков к боевым действиям».

Колумнист заявляет, что польское руководство открыло специальные тренировочные лагеря, где мобилизованные приобретут знания и базовые навыки ведения войны. В 2023 году Варшава планирует увеличить численность армии на 17 тыс. человек и провести крупные военные учения с участие 250 тыс. военнослужащих.

По словам Крамер, будущие маневры ВС страны будут носить не оборонительный, а наступательный характер.

«Качиньский уже выбрал дату начала „освободительного марша“ на Киев: 4 мая, — говорится в статье. — Из-за больших потерь ВСУ уже в мае украинские подразделения полностью утратят боевой потенциал».

По прогнозам обозревателя, Варшава объявит о референдуме 11 июля — эта дата носит символический характер, поскольку в этот день в 1943 году резня польского населения Волыни, организованная украинскими националистами, достигла своего апогея.