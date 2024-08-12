Экс-сотрудница Минсельхозпрода РТ предстанет перед судом за превышение полномочий

В суд Татарстана направили уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим сотрудником республиканского Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следствия, в 2018-2020 годах директор «Казанского племконзавода» предоставил в «Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ» ложные документы о якобы приобретении им породистых коней.

При этом сотрудник Минсельхозпрода РТ не организовал тщательной проверки документов, в связи с чем директор завода незаконно получил из бюджета более 17,8 млн рублей.

Уголовно дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд .

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению дела бывшей сотрудницы Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Халиды Валиуллиной. Выступая перед судом, она заявила, что осознает суть предъявленных ей обвинений. Валиуллина также указала, что не имела представления о фиктивности предоставленных ей документов. Полученные на ее счет деньги она расценила как знак признательности и инициативу посредника, не настаивая на их передаче. Вину женщина признала частично.