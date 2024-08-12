Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Экс-сотрудница Минсельхозпрода РТ предстанет перед судом за превышение полномочий
В суд Татарстана направили уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим сотрудником республиканского Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
По версии следствия, в 2018-2020 годах директор «Казанского племконзавода» предоставил в «Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ» ложные документы о якобы приобретении им породистых коней.
При этом сотрудник Минсельхозпрода РТ не организовал тщательной проверки документов, в связи с чем директор завода незаконно получил из бюджета более 17,8 млн рублей.
Уголовно дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд .
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению дела бывшей сотрудницы Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Халиды Валиуллиной. Выступая перед судом, она заявила, что осознает суть предъявленных ей обвинений. Валиуллина также указала, что не имела представления о фиктивности предоставленных ей документов. Полученные на ее счет деньги она расценила как знак признательности и инициативу посредника, не настаивая на их передаче. Вину женщина признала частично.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников