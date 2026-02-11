Экс-работник КАМАЗа рассказал, почему отправился служить в Войска беспилотных систем

Житель Альметьевска Самир Шакуров – один из тех, кто в числе новой партии отправился из Казани в воинскую часть на обучение, – рассказал «Татар-информу», почему принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ. Окончив учебу, он устроился работать на КАМАЗ, однако спустя год понял, что хочет быть полезным Родине.

«Я отправляюсь служить в Войска беспилотных систем. Раньше я работал на заводе КАМАЗа в Челнах – был оператором станков. Зарплата меня устраивала, но я решил кардинально изменить свою жизнь, попробовать себя в чем-то новом. Раньше я только увлекался электроникой, но не контактировал с беспилотниками. Думаю, что всему научусь. А если мне там придется ремонтировать КАМАЗ, то смогу его и разобрать, и собрать полностью. Надеюсь, что мои навыки там пригодятся», – рассказал Самир Шакуров.

Напомним, что с 1 января в Татарстане до 2,9 млн рублей увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Данная выплата формируется из двух составляющих: 2,5 млн рублей выделяется из бюджета Татарстана, а 400 тысяч рублей предоставляет министерство.

Кроме того, именно в Татарстане на сегодня действует почти 3 тысячи мер поддержки для участников СВО и их семей.

Для тех, кто желает подписать контракт, например, на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, служба 117 открыла отдельную горячую линию, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку 4. Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.