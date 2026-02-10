«Стране нужны уверенные мужчины с твердой рукой»: контрактники уехали из Казани на учебу

Сегодня из Республиканского центра «Патриот» в военные части к местам обучения отправились военнослужащие, недавно подписавшие контракт. Бойцы разъехались в самые разные рода войск – от железнодорожных до Войск беспилотных систем. С ребятами, которыми движет любовь к Родине и стремление ее защитить, удалось пообщаться «Татар-информу».





Из республиканского центра «Патриот» в военные части к местам обучения отправились военнослужащие, недавно подписавшие контракт

«Мой главный совет: ни о чем не жалейте»

Из Казани на обучение сегодня отправилась группа военнослужащих, подписавших контракт с Министерством обороны РФ. Уезжали они из Республиканского центра «Патриот».

«Моя задача – сопровождать бойцов. Здесь республиканский пункт, сюда свозят добровольцев со всей республики, а уже отсюда идет отправка. После сбора здесь бойцов развозят по частям, где они будут проходить обучение. Мы будем сопровождать бойцов до их частей», – рассказал военнослужащий с позывным Гай.

По словам сопровождающих, обычно бойцов развозят по частям за сутки-двое. Перед отправкой им проводят краткий инструктаж – рассказывают, что брать с собой можно, а что нельзя. Более опытные бойцы, которые сопровождают только что подписавших контракт, тоже делятся с ними опытом.

«Со многими за время поездки мы успеем сблизиться. У добровольцев высокий боевой дух, по приезде обычно у всех поднимается настроение, даже если в процессе поездки они нервничают. Чаще всего, пока едем, я рассказываю новичкам о деталях, успокаиваю, рассказываю, каково это – служить. Мой главный совет: ни о чем не жалейте», – рассказал боец с позывным Молния.

«Когда вернусь, открою бизнес»

Одним из недавно подписавших контракт с Минобороны РФ в Татарстане оказался молодой житель Альметьевска.

«Я отправляюсь служить в Войска беспилотных систем. Раньше я работал на заводе КАМАЗа в Челнах, был оператором станков, зарплата устраивала, но я решил кардинально изменить свою жизнь, попробовать себя в чем-то новом. Раньше я только увлекался электроникой, но не контактировал с беспилотниками. Однако если мне там придется ремонтировать ‘’КАМАЗ’’, то смогу его и разобрать, и собрать полностью. Надеюсь, что мои навыки там пригодятся», – рассказал Самир Шакуров.

Самиру недавно исполнилось 18 лет, он еще не успел отслужить в армии. От срочной службы он отказался, вместо этого подписал контракт на год с Министерством обороны РФ.

«Мне было предложено два контракта. Один из них на год, вместо срочной службы, другой – стандартный контракт. Сначала я отслужу год, а уже после планирую продолжить служить в Войсках беспилотных систем», – рассказал Самир Шакуров.

Дома Самира остались ждать жена и мама. Его решению они не обрадовались, но Самир уверен в себе и отступать не привык, и близкие приняли его выбор. Они проводили его в Альметьевске, а в Казань он приехал вместе с новым товарищем, тоже бойцом-контрактником.

«У меня серьезные планы на будущее. Когда вернусь, хочу заняться саморазвитием – стать лучше, не стоять на месте. Вернувшись, хочу заняться предпринимательской деятельностью, открыть свой бизнес. Думаю, что во многом мне помогут выплаты и льготы, предоставляемые ветеранам боевых действий», – рассказал Самир Шакуров.

Еще один новоиспеченный контрактник Роман Кузнецов когда-то служил в Чечне, имеет боевой опыт. На гражданке работал водителем фуры – дальнобойщиком.

«Дома остаются мама и сын. Сын маленький, мать, как узнала, заплакала. Я иду служить в реактивную артиллерию. Конечно, надеюсь на свой опыт чеченской кампании, но война сейчас совершенно другая, современная», – ответил Роман.

Про реактивную артиллерию Роман узнал, когда подписывал контракт. Ему предложили на выбор любое направление – он выбрал то, что ему больше по душе. Роман пока не знает, будет служить водителем или по другой специальности, надеется, что ему поможет образование автослесаря.

Еще один боец, Андрей Грицаев, признался, что не смог найти себе применение на гражданке – всего пару месяцев назад он вернулся со срочной службы в армии.

«Я даже не доучился в училище, очень хотел в армию. Срочную службу я прошел в Севастополе, служил в роте охраны и обороны, специализирующейся на противодействии БПЛА. На гражданке я себя просто не нашел и вот решил служить. Я патриот, мне это нравится», – рассказал Андрей Грицаев.

«Сомневаетесь – не подписывайте контракт, ведь стране нужны уверенные в себе мужчины»

После недолгого ожидания добровольцы погрузились по автобусам. Отсюда начинается их долгий путь в качестве защитников Родины. Ни один из них не выразил и тени сомнения – скорее, напротив, они торопились попасть в часть и приступить к обучению.

«Что бы ни случилось, я всегда готов. Как говорится: "Всегда готовься к худшему, лучшее случится само". Наверное, самый главный совет, который я могу дать тем, кто сомневается, подписывать контракт или нет: если вы сомневаетесь, не нужно этого делать. Стране нужны уверенные мужчины с твердой рукой», – поделился Самир Шакуров.

Напомним, что с 1 января в Татарстане до 2,9 млн рублей увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Данная выплата формируется из двух составляющих: 2,5 млн рублей выделяется из бюджета Татарстана, а 400 тысяч рублей предоставляет министерство.

Кроме того, именно в Татарстане на сегодня действует почти 3 тысячи мер поддержки для участников СВО и их семей.

Для тех, кто желает подписать контракт, например, на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, служба «117» открыла отдельную горячую линию, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку 4. Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.