Многие жители Крыма разделяли взгляды России в 2014 году, в том числе и в вопросе присоединения полуострова, заявил бывший президент США Барак Обама в интервью CNN.

«Там было много русскоязычных жителей, и было положительное отношение к тому, чтобы Россия представляла их интересы. В Верховной раде Украины тогда все еще было много сторонников России», – отметил он.

Политик добавил, что со временем у украинцев появилось чувство «собственной идентичности, отличной от России, решимость противостоять ей».

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате проведенного там референдума. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос с принадлежностью полуострова «закрыт окончательно», но, несмотря на это, Евросоюз и США до сих пор не признают эту территорию российской и не устанавливают никаких ограничений для ударов ВСУ по Крыму западным оружием.