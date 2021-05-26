Экс-президент «Рубина» о Слуцком: Не вижу в его работе минусов

Леонид Слуцкий в «Рубине» создал интересную команду, играющую в агрессивный футбол, особенно в атаке. На такую команду зритель с удовольствием ходит. Таким мнением на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» поделился бывший президент казанской команды, а ныне председатель федерации футбола Республики Татарстан Александр Гусев.

«Слуцкий – это думающий человек. Его уважают в футбольном мире. Он собрал команду, которая стала единым коллективом. Кроме того, главный тренер «Рубина» лоялен и коммуникабелен с игроками, прессой и болельщиками. Каких-то отрицательных моментов в его работе в Казани я не вижу», – заявил Гусев.

Также он отметил, что лично часто общается со Слуцким, они обсуждают прошедшие игры и перспективы развития футбола в стране.

Из минусов «Рубина» глава федерации футбола Татарстана отметил недостаточную психологическую устойчивость, которая не дает казанской команде стабильно пройти весь сезон в чемпионате.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, о том, что Леонид Слуцкий признан лучшим тренером РПЛ в мае.