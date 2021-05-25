Леонид Слуцкий признан лучшим тренером мая в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам мая.

За кандидатуру наставника казанского клуба проголосовали болельщики и эксперты канала «Матч Премьер». Эксперты РПЛ отдали предпочтение главному тренеру ФК «Уфа» Алексею Стукалову, сообщает пресс-служба РПЛ.

В начале мая казанцы в меньшинстве обыграли московское «Динамо» со счетом 2:0, а в матче с «Арсеналом» «Рубин» уступал 0:2 к перерыву, но забил четыре мяча за тайм и победил 4:2. В заключительном туре подопечные Леонида Слуцкого сыграли вничью с «Ротором» (1:1), причем отыгрались в компенсированное время, заняли четвертое место в таблице и впервые с 2015 года вышли в еврокубки.

Напомним, что за звание лучшего тренера РПЛ по итогам мая претендовали Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Владимир Федотов («Сочи») и Алексей Стукалов («Уфа»).