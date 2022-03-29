Экс-президент «Локомотива»: «В нынешних реалиях оказалось, что Слуцкий не сильный тренер»

Бывший президент футбольного «Локомотива» Николай Наумов высказался о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Рубина». По словам функционера, Слуцкий доказал, что в нынешних реалиях он не является сильным тренером.

«Сейчас мы на этом фоне и увидим, кто какой тренер в нашем чемпионате. Например, Слуцкий. Все время говорили: ах, какой это тренер! Ай-ай, ой-ой! Да, когда клуб сильный, как ЦСКА, где он работал, когда тебе покупают дорогих игроков, ты – в фаворе! А вот попробуй в нынешних реалиях поработай, когда у тебя под рукой простые футболисты, поставь им игру и сделай команду! Это намного сложнее! И тут мы увидели, что, оказывается, Слуцкий не очень сильный тренер», – цитирует Наумова «Спорт уик-энд».

Напомним, в данный момент команда Леонида Слуцкого с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяет всего 5 очков.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором проанализировала, сможет ли «Рубин» по итогам чемпионата не вылететь в ФНЛ.