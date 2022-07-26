МИД РФ заявил о необъективной позиции Израиля по отношению к России

В России прокомментировали ситуацию вокруг некоммерческой организации «Сохнут», которую попросил закрыть российский Минюст. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот вопрос находится в правовом поле, а отношение Израиля к России на этом фоне вызывает сожаления.

Захарова назвала позицию израильских властей «неконструктивной» и «необъективной». По ее словам, вопросы возникли, когда руководство Израиля на разных уровнях дало антироссийские оценки и позиция была оформлена только в проукраинскую сторону. «Причем не в плане украинского народа, а только поддержки киевского режима, и она была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада», – добавила Захарова (цитата по ТАСС).

Все это усложняет отношения России и Израиля, причем виновата в этом не Москва, уверена дипломат.

Напомним, Минюст РФ попросил ликвидировать «Сохнут», беседа по иску назначена на 28 июля. Это международная сионистская организация, которая в числе прочего занимается репатриацией (возвращением на Родину – прим.ред.) в Израиль и помощью репатриантам.

Израиль ранее неоднократно выступал в поддержку России. Так, в марте в Тель-Авиве прошла акция в поддержку военной спецоперации, которая проходит на Донбассе с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина.