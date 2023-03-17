Экс-председатель «Тимер Банка» выслушал приговор по делу о растрате миллиарда

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Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по делу экс-председателя «Тимер Банка» Айрата Камалова. Ему вменяют растрату почти миллиарда рублей.

По версии следствия, действовал Камалов в связке с бывшим топ-менеджером Татфондбанка Рамилем Насыровым. В 2016 году «Татфондбанк» уступил «Тимер Банку» права требования по восьми кредитам на общую сумму в 900 млн рублей.

Дело рассмотрели в кратчайшие сроки, буквально за пару месяцев. Свою вину фигуранты дела не признали, просили суд их полностью оправдать.

Однако суд встал на сторону следствия и признал Камалова с Насыровым виновными в растрате. Оба отправятся за решетку. Экс-председатель «Тимер Банка» пробудет в колонии общего режима три года и два месяца, его подельника Насырова приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, что Рамиль Насыров и Айрат Камалов несколько раз через суд добивались смягчения меры пресечения. Оба находятся в СИЗО. Однако Вахитовский районный суд Казани оставил подельников под стражей.