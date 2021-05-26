Экс-посол США в РФ обратился к Путину перед встречей с Байденом

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что Тревора Рида, который был осужден в России за нападение на полицейского, и Пола Уилана, приговоренного к заключению за шпионаж, нужно освободить до встречи глав государств РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», — написал Макфол в Twitter.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин и Джо Байден планируют встретиться в Швейцарии 15-16 июня.