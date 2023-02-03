Экс-посол США призвал НАТО к «большому взрыву» в годовщину спецоперации

Странам НАТО следует отказаться от постепенных поставок оружия Украине и объявить в годовщину начала широкомасштабных боевых действий, 24 февраля, об одновременной передаче Киеву оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS, беспилотников и боевых самолетов. Об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол в своей статье для издания Foreign Affairs.

«То, как объявляется о новой военной помощи, тоже имеет значение. Вместо того чтобы предоставлять [ракеты] ATACMS в марте, [дроны MQ-9] Reaper в июне и реактивные самолеты в сентябре, НАТО следует устроить „большой взрыв“. Планы по поставке всех этих систем должны быть объявлены 24 февраля 2023 года <…>», — предложил экс-дипломат.

Макфол уверен, что «заявление такого масштаба произведет важный психологический эффект», причем как в руководстве РФ, так и в российском обществе, так как уже сейчас поставки западного оружия оказывают определенное воздействие на общественное мнение. «24 февраля [Президент США Джо] Байден и союзники по НАТО могут усилить представление, что России бесполезно продолжать борьбу», — пояснил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что американская администрация изменила свою стратегию по Украине ради скорейшего завершения конфликта. Теперь, по мнению агентства Bloomberg, власти Соединенных Штатов придерживаются подхода «эскалация ради деэскалации».