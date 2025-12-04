Экс-посол России в Саудовской Аравии: Саудиты всегда высоко отзываются о Татарстане

Представители бизнеса и политики Саудовской Аравии всегда высоко отзываются о Татарстане, заявил «Татар-информу» заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки Высшей школы экономики, экс-посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

«Я неоднократно участвовал в KazanForum. В прошлом году я сопровождал очень авторитетную делегацию из Саудовской Аравии. У них очень серьезный настрой. Они высоко оценивают Татарстан как динамично развивающийся регион, где есть возможность оперативно решать важные вопросы. Насколько мне известно, республика как партнер занимает особое место в деловых кругах Саудовской Аравии», – отметил дипломат в беседе с журналистом «Татар-информа».

По его словам, в перспективе при взаимодействии с Саудовской Аравией необходимо уделять большее внимание научно-технологическому сотрудничеству.

«Сейчас саудиты уделяют большое внимание развитию «умных городов». Наша задача – сделать так, чтобы наших подрядчиков и научные коллективы привлекали к выполнению этих многомиллиардных контрактов. На это может обратить внимание, например, Иннополис», – продолжил Бакланов.

Кроме того, Саудовская Аравия заинтересована в совместном производстве сельскохозяйственной продукции. Это может привлечь огромные инвестиции в нашу страну.

Полезным для России может быть и опыт Саудовской Аравии по привлечению рабочей силы из-за рубежа. В королевстве действует временная контрактная система. Татарстан здесь может показать пример всей стране, если изучит этот подход, уверен собеседник агентства.

«Саудитам очень приятно, что мы разбираемся в исламе и он является частью нашей истории. Но все-таки они взаимодействуют с нами как с многоконфессиональным государством. В Татарстане их привлекает грамотное руководство и ответственное отношение к исполнению договоренностей. Это самое главное», – заключил Бакланов.

