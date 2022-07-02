Экс-полузащитник «Спартака» и «Динамо» Ташаев тренируется с «Рубином»

Бывший полузащитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Ташаев попал в фотообзор «Рубина» с тренировочных сборов основной команды.

На фотографиях с тренировки казанского клуба игрок тренируется под 99-м номером. Стоит отметить, что в данный момент Ташаев лишь тренируется и ведет подготовку к сезону. О полноценном контракте с «Рубином» речи не идет.

Напомним, воспитанник «Динамо», со скандалом перешедший в 2018 году в «Спартак», также выступал в составе «Рубина» с 2019 по 2020 год.

Последней командой Ташаева является «Ротор». В сезоне-2021/22 он провел за волгоградцев 24 матча и отметился 4 результативными передачами.

Ранее стало известно, что воспитанник «Рубина» Сагитов перешел в клуб из второго дивизиона Словении.