Воспитанник «Рубина» Сагитов перешел в клуб из второго дивизиона Словении

Воспитанник казанского «Рубина» Артур Сагитов подписал контракт со словенским клубом «НД Приморье». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Словении.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал контракт на правах свободного агента. О сроке соглашения не сообщается.

Последним клубом Сагитова являлся раменский «Сатурн». В трех матчах за подмосковную команду футболист результативными действиями не отметился.

Сагитов является уроженцем Елабуги, а также воспитанником «Рубина». В 14 матчах за казанский клуб нападающий забил 1 гол.