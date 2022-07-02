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Спорт
2 июля 2022  12:42

Воспитанник «Рубина» Сагитов перешел в клуб из второго дивизиона Словении

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Воспитанник казанского «Рубина» Артур Сагитов подписал контракт со словенским клубом «НД Приморье». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Словении.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал контракт на правах свободного агента. О сроке соглашения не сообщается. 

Последним клубом Сагитова являлся раменский «Сатурн». В трех матчах за подмосковную команду футболист результативными действиями не отметился.

Сагитов является уроженцем Елабуги, а также воспитанником «Рубина». В 14 матчах за казанский клуб нападающий забил 1 гол.

#фк рубин #футбол #артур сагитов
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