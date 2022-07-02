Воспитанник «Рубина» Сагитов перешел в клуб из второго дивизиона Словении
Воспитанник казанского «Рубина» Артур Сагитов подписал контракт со словенским клубом «НД Приморье». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Словении.
Отмечается, что 22-летний футболист подписал контракт на правах свободного агента. О сроке соглашения не сообщается.
Последним клубом Сагитова являлся раменский «Сатурн». В трех матчах за подмосковную команду футболист результативными действиями не отметился.
Сагитов является уроженцем Елабуги, а также воспитанником «Рубина». В 14 матчах за казанский клуб нападающий забил 1 гол.