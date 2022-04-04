Экс-полузащитник «Рубина» Ин Бом: «Жаль, что я не смогу помочь клубу. Всего наилучшего»

Бывший футболист «Рубина» Хван Ин Бом высказался о приостановке контракта с казанским клубом.

По словам полузащитника сборной Южной Кореи, ему очень жаль, что он не сможет помочь клубу в заключительном отрезке чемпионата.

«Мне очень жаль, что я не могу помочь клубу. Желаю вам всего наилучшего в концовке сезона», – заявил Ин Бом в своем аккаунте Instagram (организация, признанная в России экстремистской).

Фото: © instagram.com (организация, признанная в России экстремистской)

Ранее «Рубин» официально объявил о приостановке действия контракта с корейским полузащитником.

Помимо Ин Бома, официально контракты с «Рубином» приостановили еще пять легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич и Хвича Кварацхелия.