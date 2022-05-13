Экс-полузащитник «Рубина» Хакшабанович может перейти в итальянский «Лацио»

Бывший полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович может перейти в римский «Лацио». Об этом сообщает итальянский портал calciomercatoday.

По информации источника, черногорский полузащитник может стать заменой сербу Сергею Милинкович-Савичу, который близок к уходу из «Лацио» в летнее трансферное окно. Также сообщается, что спортивный директор римлян Игли Таре уже связывался с окружением футболиста на предмет трансфера этим летом.

Напомним, что Сеад Хакшабанович приостановил контракт с «Рубином» до 30 июня 2022 года и подписал временный контракт с «Юргорденом». До конца этого сезона полузащитник будет выступать в составе шведского клуба, за который уже успел провести 8 матчей и отметиться двумя забитыми мячами.

Стоит отметить, что «Рубин» заплатил за Хакшабановича прошлым летом 6.5 миллионов евро. Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость черногорца в 5.5 миллионов евро.

Ранее другой экс-полузащитник казанского клуба Хвича Кварацхелия официально стал футболистом итальянского «Наполи».

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