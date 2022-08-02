Экс-полузащитник «Рубина» продолжит карьеру в чемпионате Узбекистана

Бывший полузащитник «Рубина» Павел Могилевец перешел в узебекистанский «Бунедкор». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ташкента.

Отмечается, что контракт 29-летнего футболиста с клубом из чемпионата Узбекистана рассчитан до конца 2022 года.

Последним клубом в карьере Могилевца был «Нижний Новгород», за который он в минувшем сезоне провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.

Напомним, Могилевец играл за «Рубин» в 2014 году, затем в период с 2018 по 2020 годы. Всего в составе казанского клуба провел 72 матча, забил 2 гола. Причем оба забитых мяча – в сезоне-2013/2014, когда он сыграл 11 матчей в команде под руководством Рината Билялетдинова.

Ранее стало известно, что «Рубин» намерен приобрести 18-летнего опорного полузащитника «Бунедкора» Умарали Рахмоналиева. Отмечается, что узбекистанский клуб желает получить за таланта миллион долларов.