Экс-полузащитник «Рубина» Натхо уверен, что Слуцкий вернет казанский клуб в РПЛ

Бывший полузащитник «Рубина» Бибрас Натхо, выступавший под руководством Леонида Слуцкого в московском ЦСКА, уверен, что специалист вернет казанский клуб в РПЛ. По словам израильтянина, со Слуцким «Рубин» может рассчитывать на возвращение обратно в РПЛ уже в этом сезоне.

«Последний сезон Леонида Слуцкого и "Рубина" был странным. Это можно объяснить ковидом и уездом иностранных лидеров — такое стало шоком для игроков, Слуцкого и руководства клуба. Последние полгода "Рубин" находился в ужасной ситуации, но считаю, со Слуцким они могут рассчитывать на возвращение обратно в РПЛ уже в этом сезоне.

Он отличный тренер, который привык добиваться успехов. И мы уже видим, как команда начала играть в Первой лиге. Слуцкий обязательно вернет этот большой клуб в РПЛ. Надеюсь, уже в следующем году», — цитирует Натхо Sport24.

Напомним, накануне «Рубин» одержал победу над ульяновской «Волгой» в матче шестого тура Первой лиги.

После шести сыгранных матчей казанский клуб вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата.