«Рубин» на последних минутах вырвал победу в матче 6-го тура Первой лиги против «Волги»

«Рубин» на гостевом стадионе «Труд» в Ульяновске обыграл местную «Волгу» со счетом 2:1.

Игра против ульяновского клуба стала для подопечных Леонида Слуцкого шестой в рамках сезона Первой лиги.

Первый мяч команды в игре забил Леон Мусаев, а победный гол уже в компенсированное арбитром время забил ганский форвард «Рубина» Джоэль Фамейе. Таким образом, ганец с пятью голами в шести матчах вышел на первое место в списке лучших бомбардиров лиги.

После шести туров «Рубин» с 11 очками временно занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» из Набережных Челнов подопечные Слуцкого отстают на 1 балл.

В седьмом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет дома против челнинского «КАМАЗа». Игра состоится 28 августа в 13:30 по московскому времени.

«Волга» (Ульяновск) – «Рубин» (Казань) 1:2 (1:1, 0:1)