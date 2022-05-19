Экс-полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев покинет «Зенит»
Бывший полузащитник «Рубина», ныне выступающий за питерский «Зенит», Магомед Оздоев покинет клуб этим летом. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, закрыть освободившуюся позицию в центре поля должен 19-летний Кирилл Кравцов, который сейчас на правах аренды выступает за «Нижний Новгород».
Оздоев перешёл в «Зенит» в 2018-м году из «Рубина» за 3.3 млн евро. В составе казанского клуба Оздоев отметился 9 голами и 9 результативными передачами.
Ранее стало известно, что матч «Рубина» с «Уфой» рассудит скандальный арбитр Сергей Иванов.