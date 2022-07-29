Экс-полузащитник «Рубина» Ин Бом перешел в греческий «Олимпиакос»

Бывший полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом стал футболистом греческого «Олимпиакоса». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Пирей.

Отмечается, что футболист перешел в «Олимпиакос» на правах свободного агента.

Напомним, весной этого года Ин Бом приостановил контракт с «Рубином» и вернулся в корейский «Сеул». В июле 25-летний футболист продлил свое пребывание в клубе еще на один сезон.

За казанский клуб кореец провел 38 встреч, в которых отметился 6 голами и 7 результативными передачами.

Ранее Ин Бом попрощался, а также выразил слова благодарности болельщикам «Рубина».