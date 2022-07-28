«Особые благодарности Слуцкому»: бывший полузащитник «Рубина» Ин Бом попрощался с клубом

Бывший полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом попрощался, а также выразил слова благодарности казанскому клубу, за который выступал с лета 2020 года.

«Спасибо всем в «Рубине» — болельщикам, тренерскому штабу, партнерам по команде, президенту — за то время, что я провел в Казани. Мне действительно понравился этот опыт, и я ухожу с приятными воспоминаниями. Хотел бы выразить особую благодарность тренеру Леониду Слуцкому за доверие и старание развить меня как футболиста. Желаю удачи в этом сезоне и возвращения в РПЛ, где вы и заслуживаете быть. Спасибо», — написал корейский полузащитник в своих социальных сетях.

За «Рубин» кореец провел 38 встреч, в которых отметился 6 голами и 7 результативными передачами.

Напомним, весной этого года Ин Бом приостановил контракт с «Рубином» и вернулся в корейский «Сеул». В июле 25-летний футболист продлил свое пребывание в клубе еще на один сезон.