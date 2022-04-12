Экс-полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров покинул польский «Заглембе»

Бывший футболист «Рубина» Евгений Башкиров покинул «Заглембе». Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

«Болельщики, наверняка, запомнят два красивых гола Башкирова в матче с «Корона Кольце», а также победный гол в сентябрьской игре против «Пяст Гливице». Башка, спасибо за игру в медно-бело-зеленой форме и удачи в дальнейшей карьере!», – говорится в заявлении «Заглембе».

Стоит отметить, что 30-летний футболист перешел из «Рубина» в «Заглембе» в феврале 2020 год. За это время Евгений провел в составе польского клуба 45 матчей и отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

В составе «Рубина» полузащитник принял участие в 25 матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, ранее бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью спортивной редакции «Татар-информа» прокомментировал критику судейства со стороны наставника казанского клуба Леонида Слуцкого.