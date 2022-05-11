Экс-полузащитник «Динамо» Кузьмин может перейти в «Рубин»

«Рубин» может усилиться полузащитником калининградской «Балтики» Максимом Кузьминым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

По информации источника, 25-летний футболист мог перейти в казанский клуб еще зимой. Отмечается, что помимо «Рубина» Кузьминым интересуются также «Торпедо» и «Оренбург».

До перехода в «Балтику» Кузьмин выступал за воронежский «Факел» и московское «Динамо». В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги россиянин отметился четырьмя голевыми передачами за калининградский клуб.

«Балтика» с 57 баллами занимает седьмую строчку и претендует на попадание в зону стыковых матчей, где потенциально может сразиться с «Рубином».

Ранее стало известно, что экс-полузащитник «Рубина» Хакшабанович может вернуться в казанский клуб.