Полузащитник Хакшабанович может вернуться в «Рубин»

Черногорский хавбек шведского «Юргордена» Сеад Хакшабанович не исключает своего возвращения в Россию, где до марта нынешнего года он выступал в казанском «Рубине».

«Эта ситуация не от меня зависит, а от решения ФИФА, сейчас происходят более важные вещи. Я ничего не знаю. Возможно ли возвращение в Россию? Мне там нравилось, так что это не проблема», — цитирует Хакшабановича Fotballskanalen.

Уроженец Швеции, 23-х летний Хакшабанович подписал контракт с «Рубином» в прошлом году. А в марте нынешнего года Сеад воспользовался правом ФИФА о приостановлении контракта с «Рубином» до 30 июня.

В 7 матчах за «Югорден», где черногорец выступает на правах аренды, Хакшабанович забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу. За «Рубин» он провел 20 матчей и забил один гол.