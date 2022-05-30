Экс-полузащитник ЦСКА: Слуцкий не любит работать с молодыми, такое случилось и в «Рубине»

Бывший полузащитник ЦСКА Равиль Нетфуллин, ныне выступающий в составе московского «Торпедо», рассказал о периоде работы под руководством Леонида Слуцкого, который возглавлял команду с 2009 по 2016 год. По словам футболиста, он не считает, что Слуцкий сделал в ЦСКА что-то сверхъестественное.

«Насколько он был сильный мотиватор и тактик? В ЦСКА тогда была готовая команда — опытные наши игроки, сильные иностранцы, единый коллектив. Не думаю, что их нужно было как-то мотивировать, чему-то обучать. Конечно, какие-то идеи Слуцкий привносил, но не считаю, что он делал в ЦСКА что-то сверхъестественное», – цитирует Нетфуллина «Матч ТВ».

Кроме того, полузащитник рассказал о том, что специалист не любил работать с молодыми футболистами.

«Кто-то любит работать с молодыми, кто-то — нет. Слуцкий, считаю, не любит. Даже сейчас в "Рубине" такая ситуация случилась, когда никакого выхода не было — и нужно было играть теми футболистами, которые есть. Они все были в обойме, готовились вместе с иностранцами, но результат у команды получился удручающий», – заявил Нетфуллин.

Ранее стало известно, что «Рубин» проявляет интерес к экс-полузащитнику сборной России.