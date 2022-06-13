Экс-наставник УНИКСа Евгений Пашутин возглавил «Парму»

Бывший тренер УНИКСа Евгений Пашутин стал главным тренером «Пармы». Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Российский специалист и «Парма» подписали соглашение на три года по схеме 2+1.

Напомним, Пашутин дважды возглавлял УНИКС: с 2010-го по 2012-й, а также с 2014-го по 2017 год.

Стоит отметить, что Пашутин является одним из самых титулованных тренеров России. Помимо казанского клуба наставник также возглавлял ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Канту», «Автодор» и «Уралмаш».

Ранее президент УНИКСа Евгений Богачев заявил о том, что в планах казанской команды является также сохранить главного тренера клуба Велимира Перасовича.