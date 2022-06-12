«Настроены оптимистично»: президент УНИКСа Богачев – о будущем Марио Хезоньи в Казани

Президент УНИКСа Евгений Богачев поделился ожиданиями о будущем форварда казанской команды Марио Хезоньи. По словам функционера, в руководстве УНИКСа настроены оптимистично и готовы оставить хорватского баскетболиста в Казани еще на один сезон.

«У Марио Хезоньи и Марко Списсу подписаны контракты по схеме 1+1 с опцией выхода. Мы настроены оптимистично и верим в то, что еще не сказали своего последнего слова. Я уже благодарил команду за патриотизм, мужество и самоотверженность. Знаю, раньше у некоторых легионеров билеты домой лежали в кармане еще до завершения сезона. В этом году такого и близко не было – парни бились в каждом матче от первой до последней секунды. Тяжелый год, поэтому бронза – достойная награда», – цитирует Богачева пресс-служба клуба.

Кроме того, президент УНИКСа заявил о том, что в планах казанской команды является также сохранить главного тренера клуба Велимира Перасовича.

«Мне бы хотелось, чтобы Перасович продолжил работу. С хорватским специалистом был заключен контракт по схеме 1+1, предусматривающий опцию продления. Мы сделали Велимиру предложение и ждем его ответа, который он обещал дать в ближайшее время. Конечно, у нас есть и другие кандидаты на пост наставника, но постоянство – одна из моих главных ценностей… Мы не можем начать формировать состав, не определившись с главным тренером. Так что ожидаем решения Перасовича», – подытожил Богачев.

Напомним, по итогам минувшего сезона Единой лиги УНИКС завоевал бронзовые медали, одолев в серии за третье место краснодарский «Локомотив-Кубань».