Экс-наставник «Рубина» Шаронов заявил о готовности работать главным тренером

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал в интервью спортивной редакции «Татар-информа» о готовности возобновить тренерскую деятельность.

«Когда меня стоит ждать у руля клуба? Это не зависит от меня. Но я хочу сказать, что хочу и готов работать», – сказал Шаронов.

Кроме того, экс-наставник рассказал, что после работы в казанском клубе ему поступали предложения возглавить команды из разных лиг и стран.

«После работы в "Рубине" у меня были варианты в разных лигах, в разных странах, но не сложилось. Где-то были переговоры, где-то даже до переговоров не доходило, где-то я отказал сам», – подчеркнул Шаронов.

Напомним, ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Романом Шароновым.