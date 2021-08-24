Экс-наставник «Рубина» Курбан Бердыев официально возглавил казахстанский «Кайрат»

Курбан Бердыев / Фото: fckairat.com

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев возглавил ФК «Кайрат» из Алма-Аты. Контракт со специалистом рассчитан до конца 2021 года с возможностью пролонгации на два года, сообщает пресс-служба команды из Казахстана.

Напомним, что ранее Бердыев, которому в среду, 25 августа, исполнится 69 лет, работал в должности советника председателя наблюдательного совета ФК «Кайрат».

Курбан Бердыев работал в казанском «Рубине» с 2001 до 2013 года, а также с 2017 по 2019 год. Под его руководством казанцы дважды становились чемпионами России (2008, 2009), бронзовыми призерами (2003, 2010), обладателями Кубка России (2012), а также Суперкубка страны (2010, 2012).