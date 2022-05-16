Экс-наставник «Нефтехимика» Буцаев возглавил «Витязь»

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев стал наставником «Витязя». Об этом сообщает пресс-служба подольского клуба.

В тренерском штабе специалиста продолжат работу также Максим Бец, отвечающий за нападающих, и тренер вратарей Андрей Малков.

На протяжении последних 2.5 лет с декабря 2018 года по апрель 2021 года Буцаев возглавлял «Нефтехимик». За это время нижнекамский клуб дважды выходил в плей-офф КХЛ.

В нынешнем сезоне «Нефтехимик» занял седьмое место в регулярном чемпионате Восточной конференции. В первой же стадии Кубка Гагарина нижнекамцы проиграли «Трактору» со счетом 0:4.

Ранее нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов продлил контракт с казанским клубом.