Экс-нападающий «Рубина» Джордже Деспотович договорился о переходе в тульский «Арсенал»

Экс-форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович договорился о подписании контракта с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, соглашение будет подписано в ближайшее время. Контракт согласован обеими сторонами.

За полтора сезона в составе «Рубина» сербский нападающий провел 36 матчей и отметился в них 15 голами и 5 результативными передачами.

Напомним, ранее Деспотович назвал Казань негативным городом, а девушка футболиста заявила, что больше никогда не приедет в столицу Татарстана.