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Спорт
31 января 2022  21:05
Дамир Садриев

Экс-нападающий «Рубина» Джордже Деспотович договорился о переходе в тульский «Арсенал»

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Экс-форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович договорился о подписании контракта с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, соглашение будет подписано в ближайшее время. Контракт согласован обеими сторонами. 

За полтора сезона в составе «Рубина» сербский нападающий провел 36 матчей и отметился в них 15 голами и 5 результативными передачами. 

Напомним, ранее Деспотович назвал Казань негативным городом, а девушка футболиста заявила, что больше никогда не приедет в столицу Татарстана.

#фк рубин #Футбол
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