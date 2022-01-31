Деспотович считает Казань негативным городом, но обещает назвать дочку в честь Слуцкого

Бывший нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович в прямом эфире в своем аккаунте инстаграма прокомментировал свое расставание с клубом.

Во время трансляции форвард отвечал на вопросы болельщиков, а после одного из них негативно отозвался о столице Татарстана.

«Казань – негативный город. Со Слуцким не ругался, я вам скажу честно. Доченьку назову Леонида», – сказал Деспотович.

Кроме того, высказалась и беременная спутница футболиста Софья. «Я не люблю Казань. Я точно больше не приеду сюда. Если я нет, значит и он нет», – заявила девушка.

Всего сербский нападающий провел за казанский клуб 36 матчей и отметился в них 15 голами и 5 результативными передачами. Ранее «Рубин» показал странное видео на тему ухода Деспотовича из команды.