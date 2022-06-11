Экс-нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев высказался о своем статусе в «Динамо»

Форвард «Динамо» Станислав Галиев высказался о своем статусе в московском клубе. Об этом 30-летний хоккеист заявил в интервью журналисту Алексею Шевченко.

«Правда ли, что ты не поеду на первый сбор с «Динамо»? Не знаю, откуда такая информация. Что касается моего статуса в «Динамо», то, честно говоря, пока сам не знаю. Но у меня контракт, буду доволен его отыграть», – заявил Галиев на ютуб-канале «Спорт-Экспресса».

Напомним, форвард перешел в «Динамо» из «Ак Барса» прошлым летом, подписав двухлетний контракт.

При этом чуть ранее сообщалось о том, что этой весной хоккеист дал принципиальное согласие на возвращение в Казань.

Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже пятью хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов. Вскоре пополнить ряды «барсов» должны также главный тренер Олег Знарок и нападающий Александр Радулов.

Ранее стало известно, что воспитанник «Ак Барса» Амир Мифтахов, выступающий в клубе НХЛ, может вернуться в казанский клуб.