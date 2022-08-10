Председателем профсоюза на КАМАЗе назначен заместитель гендиректора по безопасности
На профсоюзной конференции КАМАЗа утвердили нового председателя профсоюза. Им стал Ильдар Шамилов, до этого занимавший должность заместителя генерального директора по безопасности, сообщает пресс-служба предприятия.
Открывал конференцию исполняющий обязанности председателя профсоюза Ильнар Мухаметшин, который отметил, что на учёте в первичной профсоюзной организации КАМАЗа состоит почти 34,5 тыс. членов, а на конференцию было избрано 450 делегатов и зарегистрировалось 393 представителя от заводов и подразделений автогиганта.
Путем открытого голосования делегаты конференции единогласно избрали Ильдара Шамилова на должность председателя профкома КАМАЗа.
«Спасибо за поддержку и доверие. Будем работать вместе и дальше для того, чтобы благосостояние компании было на самом высоком уровне, а значит, будет лучше всем нам», – сказал Ильдар Шамилов.
Вакантную должность заместителя гендиректора КАМАЗа по безопасности займет советник главы компании Сирень Галиакберов. Приказ о его назначении будет подписан в ближайшее время.