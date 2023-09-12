Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Экс-министра обороны ДНР Стрелкова оставили в СИЗО по делу о призывах к экстремизму
Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.
Игоря Стрелкова оставили в СИЗО еще на три месяца.
По словам следователя, необходимо еще не менее трех месяцев для завершения расследования уголовного дела. Сотрудники СУ уже неоднократно допрашивали обвиняемого, а также нескольких свидетелей, знакомых с его деятельностью.
В свою очередь защита настаивала на домашнем аресте. А сам Стрелков заявил, что пребывает «не в самом лучшем состоянии здоровья» и не имеет никаких возможностей скрыться или помешать следствию.
Таким образом защита намерена обжаловать решение суда.
Напомним, экс-сотрудника ФСБ задержали 21 июля по подозрению в экстремистской деятельности с использованием интернета. По данным РБК, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника частной военной компании «Вагнер».
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа