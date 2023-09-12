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Происшествия 12 сентября 2023 16:59

Экс-министра обороны ДНР Стрелкова оставили в СИЗО по делу о призывах к экстремизму

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Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

Игоря Стрелкова оставили в СИЗО еще на три месяца.

По словам следователя, необходимо еще не менее трех месяцев для завершения расследования уголовного дела. Сотрудники СУ уже неоднократно допрашивали обвиняемого, а также нескольких свидетелей, знакомых с его деятельностью.

В свою очередь защита настаивала на домашнем аресте. А сам Стрелков заявил, что пребывает «не в самом лучшем состоянии здоровья» и не имеет никаких возможностей скрыться или помешать следствию.

Таким образом защита намерена обжаловать решение суда.

Напомним, экс-сотрудника ФСБ задержали 21 июля по подозрению в экстремистской деятельности с использованием интернета. По данным РБК, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника частной военной компании «Вагнер».

#суд
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