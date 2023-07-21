Игоря Стрелкова задержали по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер»

Задержан экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков. Его супруга Мирослава Регинская сообщила, что ему выдвинули обвинения в экстремизме. По данным РБК, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника частной военной компании «Вагнер».

Представители СК приехали за Стрелковым в 11.30, и вскоре вывели его под руки и увезли в неизвестном направлении, сообщила Регинская в телеграм-канале экс-чиновника.

«От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил. В момент задержания меня дома не было», – написала она.

В СК информацию о задержании экс-министра обороны ДНР пока не подтвердили.

Добавим, что в интервью Национальной службе новостей Стрелков выступал с критикой в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.